Киев в ловушке затяжных дождей. Придется ли снова надевать куртки

В эти дни в Киеве будут идти дожди, но температура будет достаточно высокой

Киев продолжает "наслаждаться" мокрой и облачной погодой. В ближайшие дни синоптическая ситуация не изменится, но местами еще ожидаются ветры.

Температура в течение 26-28 мая ожидается в пределах +18…21 градуса днем и +16 градусов ночью. Такой прогноз дали в Meteofor.

Итак, по их словам, понедельник, 26 мая, будет очень облачным и мокрым. Все сутки будут идти дожди, а максимальная их сила прогнозируется утром и вечером. Дневная температура вырастет до +19 градусов, а ночная упадет до +16 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются утром-днем — свежие 9 м/с.

Вторник, 27 мая, также принесет облачность и дожди. Мелкие осадки ожидаются все сутки, кроме обеда. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +21 градуса, а в ночное — до +16 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются в начале второй половины суток — свежие 8 м/с.

В среду, 28 мая, погода не изменится. Осадки прогнозируются все сутки, кроме вечера. Днем воздух должен прогреться до +18 градусов, а ночью — остыть до +16 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в течение последних дней мая.