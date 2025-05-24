Сильные грозы и ливни. Когда в Украине сильно испортится погода

Зонтик лучше не забывать дома

Украину продолжают заливать сильные дожди с грозами, которые фактически будут держаться почти до конца мая. Однако столбик термометра будет ползти вверх до летних отметок.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 27-29 мая Украину ожидает умеренное тепло с дождями. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 27 мая

По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 мая, украинцев почти на всей территории Украины ожидает сильный ливень с грозой. Он будет держаться с утра и до вечера, периодически затихая. Однако столбик термометра покажет на западе и севере до +13 градусов, а на востоке и юге до +27 градусов.

Погода в Украине 27 мая

Погода в Украине 28 мая

В среду, 28 мая, дожди продолжают периодически накрывать разные регионы Украины. Так, на западе и севере ожидается сильный дождь с грозой, в частности, на Киевщине и в столице. А вот температура воздуха будет прохладная, ведь столбик термометра не пересечет отметки +23 градуса.

Погода в Украине 28 мая

Погода в Украине 29 мая

В четверг, 29 мая, дожди "ударят" по Украине с новой силой. На западе и севере ливень будет продолжаться утром и до вечера, периодически с грозой. На востоке и севере синоптики прогнозируют грозу, но с меньшим количеством осадков. Температура воздуха по всей территории будет колебаться от +13 до +22 градусов днем и до +11 градусов ночью.

Погода в Украине 29 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду синоптики прогнозируют на начало лета в Украине.