Мокрые стены и плесень: в сети показали самый страшный подземный переход в Киеве (видео)

Жители столицы в очередной раз обращают внимание на состояние инфраструктуры

В сети появилось тревожное видео о подземном переходе на станции метро "Героев Днепра". Автор называет его "многострадальным" и эмоционально комментирует состояние постройки: "Люди, не умеете делать инъекцию — не лезьте в гидроизоляцию!".

Ролик был опубликован в TikTok. На кадрах можно наблюдать шокирующие кадры. Потолок перехода весь в потеках, местами — сколы и обрушенная штукатурка, обнажающая бетонное основание.

Видны также темные пятна, характерные для влаги или даже плесени. Стены – насквозь мокрые, со следами постоянного протекания. Автор добавляет, что такая ситуация длится уже больше года, и ничего не меняется.

Переход производит впечатление заброшенного. Создается ощущение, что либо ремонт совсем не производится, либо его выполняют непрофессионально. В самом видео горожанин предполагает, что попытки гидроизоляции были, но исполнены настолько плохо, что ситуацию лишь усугубили.

Под публикацией пользователи оставили красноречивые комментарии:

"По документам и выделенным деньгам там все в сусальном золоте". Ироническое замечание намекает на типичную для таких объектов ситуацию — финансирование вроде бы есть, а результата нет.

"Помогите им, если есть опыт. Я без сарказма. На самом деле". Этот комментарий звучит искренне — украинка, очевидно, действительно хочет, чтобы кто-нибудь с опытом восстановления гидроизоляции вмешался и помог.

Жители столицы в очередной раз обращают внимание на состояние инфраструктуры, которая должна быть безопасной, сухой и удобной, а не угрожающей ловушкой в городе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предполагается открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в Киеве. Согласно планам строительство этого участка метро в направлении Виноградаря должны завершить в течение 2-х лет.