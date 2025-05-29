Мокрі стіни й пліснява: у мережі показали найстрашніший підземний перехід у Києві (відео)

Мешканці столиці вкотре звертають увагу на стан інфраструктури

У мережі з'явилося тривожне відео з підземного переходу на станції метро "Героїв Дніпра". Автор називає його "багатостраждальним" і емоційно коментує стан споруди: "Люди, не вмієте робити ін'єкцію — не лізьте в гідроізоляцію!".

Ролик опублікували в TikTok. На кадрах можна спостерігати шокуючі кадри. Стеля переходу вся в потьоках, місцями — відколи й обвалена штукатурка, яка оголює бетонну основу.

Видно також темні плями, характерні для вологи або навіть плісняви. Стіни — наскрізь мокрі, зі слідами постійного протікання. Автор додає, що така ситуація триває вже більше року, і нічого не змінюється.

Перехід справляє враження покинутого. Складається враження, що або ремонт зовсім не проводиться, або ж його виконують нефахово. У самому відео чоловік припускає, що спроби гідроізоляції були, але виконані настільки погано, що ситуацію лише погіршили.

Під публікацією користувачі залишили красномовні коментарі:

"По документах і виділених грошах там усе в сухозлітному золоті". Іронічне зауваження натякає на типову для таких об'єктів ситуацію — фінансування начебто є, а результату немає.

"Допоможіть їм, якщо маєте досвід. Я без сарказму. Насправді". Цей коментар звучить щиро — українка, очевидно, дійсно хоче, щоб хтось із досвідом відновлення гідроізоляції втрутився й допоміг.

Мешканці столиці вкотре звертають увагу на стан інфраструктури, яка має бути безпечною, сухою та зручною — а не загрозливою пасткою в місті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що передбачається відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" у Києві. Згідно з планами, будівництво цієї ділянки метро у напрямку Виноградаря мають завершити протягом 2-х років.