Одновременно до +32 градусов, дожди и ветер. Будет ли еще жарче в Киеве в начале недели в начале недели

В воскресенье будет жарче всего

Сейчас в Киеве держится жара, местами идут дожди и бушуют ветры. В ближайшие дни город покинут осадки, температура немного спадет, а порывы ветра понемногу будут утихать.

Самым жарким днем среди других ожидается воскресенье, ведь в этот день температура составит +32 градуса. Об этом сообщили в Meteofor.

Воскресенье, 8 июня, будет в городе немного облачным, дождливым и самым жарким среди других дней. Небольшие осадки прошли ночью и ожидаются еще вечером. Днем температура воздуха прогреется до +32 градусов, а ночью охладилась до +22 градусов. В течение утра-вечера предполагается сильнейший ветер – свежий-сильный 9-11 м/с.

С понедельника, 9 июня, ожидается переменная облачность. Дожди будут только ночью, и они предполагаются мелкими. Дневная температура вырастет до 24 градусов, а ночью она упадет до 20 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в течение утра-вечера – свежие 9-10 м/с.

Уже во вторник, 10 июня, будет меньшая концентрация облаков, а дождей не предполагается. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +22 градусов, а ночью – +12 градусов. Днем будут бушевать самые сильные ветры — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в воскресенье, 8 июня.