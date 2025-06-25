Киян застерігають: синоптики розповіли, коли столицю накриє негода

У столиці буде трішки тепліше, ніж у регіоні

У четвер, 26 червня, столиця та Київщина прокинуться під акомпанемент рвучкого вітру й мінливої хмарності. Літній день розпочнеться з дощу, а далі природа візьме паузу — без опадів, але з відчутною прохолодою та поривами вітру.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по місту та області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Причина — пориви вітру 15–20 м/с, які очікуються зранку і триматимуться протягом дня.

Синоптики нагадують, що така погода може вплинути на роботу транспорту, комунальних служб та навіть спричинити локальні аварійні ситуації.

Ніч на Київщині буде по-літньому вологою. Пройдуть короткочасні дощі, місцями — зливи. Температура опуститься до +12…+17°C. У столиці — трохи тепліше, від +15°C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Проте вже зранку небо почне прояснюватися. У повітрі буде свіжа волога після дощу, сонце інколи пробиватиметься крізь хмари. Однак спокою не обіцяє: сильний північно-західний вітер підніматиме пилюку з тротуарів.

День пройде без опадів, але без вітру — нікуди. Пориви до 20 м/с відчуватимуться як у центрі столиці, так і на відкритих ділянках області. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +24°C у регіоні, в самому Києві — +21…+23°C.

У другій половині дня сонце час від часу виглядатиме з-за хмар, додаючи грі світла до і без того свіжого дня. А от вечір може бути особливо приємним — без опадів, помірно вітряно.

Раніше "Телеграф" писав, що погода у Києві мала бути хмарною та дощовою цими днями, однак синоптики кажуть, що упродовж 25-27 червня опадів майже не буде. Хоча є ймовірність поривів сильних вітрів.