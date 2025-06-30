Это не только парк и проспект: что вы не знали о киевском массиве Отрадный

Раньше здесь был дачный хутор

Отрадный – это густонаселенный жилой массив Киева с удобной транспортной развязкой, метро, трамваем и многоэтажками. Но еще 110 лет назад здесь был сплошной лес, вместо улиц — рассадники деревьев и частные усадьбы.

"Телеграф" рассказывает, как микрорайон получил свое название.

Происхождение названия

Название района происходит от древнего хутора "Отрадное", основанного в 1914 году коллежским регистратором Константином Якиховским. Он купил около 12 десятин земли у местных крестьян, разбил ее на 83 дачных участка и продал как дачное поселение.

Вероятно, именно Яниховский дал деревне это название, явно вдохновленное словом "отрада", считающееся синонимом радости, приятного, ощущения облегчения или наслаждения.

Существует также народная легенда: будто бы название связано с размещением на этих землях полка кубанских казаков со станицы Отрадной. Однако исторические архивы и исследования топонимов подтверждают, что официальным источником названия был Яниховский, а не казацкий полк.

Железнодорожная станция Пост-Волынский, 1902 год

Формирование поселка

После 1914 года Отрадное разрасталось: частные усадьбы возникали вдоль опушки, между тополями и садами. В 1932–1937 гг. хутор входил в Киевскую пригородную полосу, а уже с 1938 года стал частью города.

Улица Гарматная, 1950-е годы

Военный фронт и восстановление

Во Вторую мировую войну, с июля по сентябрь 1941 года, через территорию Отрадного проходила 3-я линия обороны Киева. Именно здесь дислоцировались около 19 тысяч бойцов, направленных на защиту столицы.

После освобождения Киева район начал постепенно восстанавливаться и перестраиваться. В 1950-60-х годах была создана промышленная зона, а между 1959-1965 гг. – многоэтажная жилая застройка с удобной транспортной сетью: метро, скоростной трамвай, магистрали и новый проспект Отрадный.

Отрадный, 1960-е годы

От поселка до многоэтажек

Старая деревянная застройка была снесена во второй половине 1960-х годов. Вместо нее появились пятиэтажки и девятиэтажки, новые магистрали и масштабная инфраструктура: библиотеки, школы, кинотеатр, парк "Отрадный", институт НАУ и медицинский комплекс.

Национальный авиационный университет, 1980 год

Какой Отрадный сегодня

Сейчас Отрадный – это удобный для жизни район. Здесь все необходимое: магазины, школы, садики, поликлиники, один из лучших парков, библиотека и даже кинотеатр. Рядом — станции метро "Берестейская" и "Шулявская", ходит скоростной трамвай, а также много маршруток и автобусов.

В районе много многоэтажек, построенных еще в 1960–1980-х годах, но иногда остались и старые частные дома. Недалеко находятся университеты и офисы, а также несколько крупных предприятий, работающих с советских времен.

Парк Отрадный

Ранее "Телеграф" писал, как появилось название микрорайона Шулявка в Киеве. Немногие задумываются, что ее история тянется еще со времен летописных князей, а само название — это не вымысел советских картографов, а наследие Киевской Руси.