Це не тільки парк і проспект: що ви не знали про київський масив Відрадний

Раніше тут був дачний хутір

Відрадний — це густонаселений житловий масив Києва зі зручною транспортною розв’язкою, метро, трамваєм і багатоповерхівками. Але ще 110 років тому тут був суцільний ліс, а замість вулиць — розсадники дерев та приватні садиби.

"Телеграф" розповідає, як мікрорайон отримав свою назву.

Походження назви

Назва району походить від давнього хутора "Відрадне", заснованого у 1914 році колезьким реєстратором Костянтином Якиховським. Він купив близько 12 десятин землі у місцевих селян, розбив її на 83 дачні ділянки та продав як дачне поселення.

Імовірно, саме Яниховський дав селу цю назву, явно натхненний словом "відрада", що вважається синонімом радості, приємного, відчуття полегшення або насолоди.

Існує також народна легенда: ніби назва пов’язана з розміщенням на цих землях полку кубанських козаків зі станиці Відрадної. Проте історичні архіви й дослідження топонімів підтверджують, що офіційним джерелом назви був саме Яниховський, а не козацький полк.

Залізнична станція Пост-Волинський, 1902 рік

Формування селища

Після 1914 року Відрадне розросталося: приватні садиби виникали вздовж узлісся, між тополями та садами. У 1932–1937 рр. хутір входив до Київської приміської смуги, а уже з 1938 року став частиною міста.

Вулиця Гарматна, 1950-ті роки

Військовий фронт і відбудова

У часи Другої світової війни, з липня по вересень 1941 року, через територію Відрадного проходила 3-тя лінія оборони Києва. Саме тут дислокувалися близько 19 тисяч бійців, спрямованих на захист столиці.

Після звільнення Києва район почав поступово відновлюватися й розбудовуватися. У 1950–60‑х роках була створена промислова зона, а між 1959–1965 рр. — багатоповерхова житлова забудова зі зручною транспортною мережею: метро, швидкісний трамвай, магістралі й новий проспект Відрадний.

Відрадний, 1960-ті роки

Від селища до багатоповерхівок

Стару дерев’яну забудову було знесено у другій половині 1960‑х років. Замість неї — з’явилися п’ятиповерхівки та дев’ятиповерхівки, нові магістралі й масштабна інфраструктура: бібліотеки, школи, кінотеатр, парк "Відрадний", інститут НАУ та медичний комплекс.

Національний авіаційний університет, 1980 рік

Який Відрадний сьогодні

Зараз Відрадний — це зручний для життя район. Тут є все необхідне: магазини, школи, садочки, поліклініки, один з найкращих парків, бібліотека та навіть кінотеатр. Поруч — станції метро "Берестейська" й "Шулявська", ходить швидкісний трамвай, а також багато маршруток і автобусів.

У районі багато багатоповерхівок, побудованих ще у 1960–1980-х роках, але подекуди залишилися й старі приватні будинки. Неподалік розташовані університети й офіси, а також кілька великих підприємств, які працюють з радянських часів.

Парк Відрадний

Раніше "Телеграф" писав, як з'явилася назва мікрорайону Шулявка в Києві. Мало хто замислюється, що її історія тягнеться ще з часів літописних князів, а сама назва — це не вигадка радянських картографів, а спадок Київської Русі.