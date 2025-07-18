Придут ли суточные дожди да еще и с грозами? Похолодает ли в Киеве на выходных

На выходных не удастся отдохнуть

Погода в Киеве становится все "осенней" — дождливой, прохладной и немножко ветреной. Синоптики также прогнозируют местами грозы 19-20 июля.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, температура в выходные не опустится ниже +24 градусов. Хотя в Meteofor прогнозируют местами до +21 градуса.

В течение 19-20 июля Киев будет под влиянием переменной облачности и дождей, которые прогнозируются как ночью, так и днем, как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Между тем температура в дневное время зафиксируется около +24 градусов, а в ночное — около +15…17 градусов. А ветры могут разгуляться от слабых 5 м/с до свежих 10 м/с.

Когда будут идти дожди

В то же время предыдущий прогноз погоды почти такой же, как и у Meteofor. По их данным, в течение выходных небо над столицей будет сильно облачным, а дожди будут идти как в субботу, так и в воскресенье. 19 июля они начнутся ночью и будут держаться до позднего вечера, причем в течение дня будут менять интенсивность. Кроме того, их будут сопровождать грозы — утром и днем. 20 июля осадки предполагаются утром-вечером, а грозы — во второй половине суток.

Показатели на термометрах днем вырастут до +21…23 градусов, а ночью — упадут до +16…17 градусов. Сила ветра местами будет достигать свежих 8-9 м/с.

Когда будет самая низкая температура

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще будут бушевать дожди и грозы в Украине в ближайшие дни.