Выходные принесут украинцам неприятный погодный сюрприз: каким областям "повезет"

Синоптики дали неутешительный прогноз на выходные

Выходные принесут украинцам настоящие погодные испытания. Практически вся территория страны окажется под влиянием дождевой стихии с грозами.

Об этом свидетельствуют данные метеорологического сервиса Ventusky. Синоптики предупреждают о возможном граде в нескольких областях.

В субботу, 19 июля, дожди и грозы охватят практически всю территорию Украины. Самые интенсивные осадки ожидаются в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях.

Погода 19 июля, Ventusky

Прогноз на 19 июля, Укргидрометцентр

Укргидрометцентр также подтверждает данную информацию в своих прогнозах. Особо сложная ситуация прогнозируется в центральных и северных регионах страны.

На Левобережье местами возможен град и шквальный ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Грозовая активность будет самой высокой во второй половине дня в Полтавской и Харьковской областях.

Грозы 19 июля, Ventusky

В воскресенье, 20 июля, зона интенсивных осадков сместится к востоку и юго-востоку. Западная часть Украины получит облегчение, в то время как дожди с грозами сохранятся на Левобережье и в Запорожской области.

Погода 20 июля, Ventusky

Прогноз на 20 июля, Гидрометцентр

Гроозы 20 июля, Ventusky

Какая будет температура на выходных

Вместе с осадками в западные и северные области придет настоящая прохлада. В субботу температура в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой областях и части Киевщины будет составлять лишь +14…+17°C. В остальных западных и северных областях будет тоже комфортно — от +19 до +22°C.

Юг и восток страны останутся под влиянием жаркого воздуха. В Донецкой и южной части Луганской области температура достигнет +35…+36°C, Харьковской области — около +29°C.

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