Непогода наконец-то покинет Киев? Насколько может прогреться город в ближайшие дни

Столицу снова окутают теплые солнечные лучи

После затяжных дождей и гроз Киев, вероятно, порадует солнце и тепло в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют в течение 31 июля-1 августа лишь небольшую облачность.

Показатели на термометрах днем могут вырасти до +21…25 градусов, а ночью — упасть до +14…15 градусов. Таким прогнозом поделились в Мeteo.ua и в Украинском гидрометеорологическом центре.

Четверг, 31 июля, обещает быть сильно облачным, но без осадков. Облака исчезнут уже на следующий день, 1 августа, как сообщили в Мeteo.ua.

Дневная температура в эти дни ожидается в пределах +21…25 градусов, а ночная — +14…15 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

Похожий прогноз дал и Украинский гидрометеорологический центр . В ближайшие дни, 31 июля-1 августа в столице прогнозируется небольшая облачность, но дождей, вероятно, не будет.

Воздух днем должен прогреться до +24 градусов, а ночью остыть до +15 градусов. Местами сила ветра может достигать сильных 12 м/с.

Будут ли осадки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать украинцам уже 2 августа. Синоптики прогнозируют местами одновременно жару и дождь.