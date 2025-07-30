Негода нарешті покине Київ? Наскільки може прогрітись місто найближчими днями

Столицю знову огорнуть теплі сонячні промені

Після затяжних дощів та гроз Київ, ймовірно, потішить сонце та тепло найближчими днями. Синоптики прогнозують упродовж 31 липня-1 серпня лише невелику хмарність.

Показники на термометрах вдень можуть вирости до +21…25 градусів, а вночі — впасти до +14…15 градусів. Таким прогнозом поділились у Мeteo.ua та в Українському гідрометеорологічному центрі.

Четвер, 31 липня, обіцяє бути сильно хмарним, але без опадів. Хмари щезнуть вже наступного дня, 1 серпня, як повідомили у Мeteo.ua.

Денна температура у ці дні очікується в межах +21…25 градусів, а нічна — +14…15 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

Чи буде дощити в ці дні

Схожий прогноз дав і Українській гідрометеорологічний центр . Найближчими днями, 31 липня-1 серпня у столиці прогнозується невелика хмарність, але дощів, ймовірно, не буде.

Повітря вдень має прогрітись до +24 градусів, а вночі — охолонути до +15 градусів. Місцями сила вітру може сягати сильних 12 м/с.

Чи будуть йти опади

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди очікувати українцям вже 2 серпня. Синоптики прогнозують місцями одночасно спеку та дощі.