Комфортная или капризная? Какой будет погода в Киеве в середине недели

Появился прогноз на ближайшие дни

В Киеве продолжает держаться тепло. В течение 13-14 августа не предвидится серьезных изменений в температуре и погоде.

Хотя на небе над столицей будут плавать облака, но синоптики не прогнозируют дождей в середине рабочей недели. Об этом рассказали в Meteofor и Погода.Мета.

В среду, 13 августа, прогнозируется преимущественно ясная погода, хотя днем возможна небольшая облачность, сообщили в Meteofor. Осадков синоптики не обещают. Такая же синоптическая ситуация будет и в четверг, 14 августа.

Термометры в эти дни покажут 26 теплых градусов днем и 15…16 теплых градусов ночью. В свою очередь сила ветра не достигнет выше умеренных 6-7 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

Зато в Погода.Мета предусматривают облачность в течение всех суток 13 августа и ночи-утра 14 августа. Но дождей не ожидается.

Воздух в дневное время прогреется до +24…25 градусов, а ночью должен остыть до +15…17 градусов.

Какой ожидается температура

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара в Украину возвращается. Местами показатели на термометрах днем снова вырастут до 38 теплых градусов.