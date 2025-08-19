Август еще напомнит о себе: когда солнце в Украине "припечет" до +37

Эти 3 дня будут отличаться особенно высокими температурами.

Конец августа принесет украинцам настоящую летнюю жару. Температуры будут достигать рекордных отметок, так что готовьтесь к нескольким дням в "горячем" ритме.

"Телеграф" подготовил прогноз, согласно данным сайта Ventusky.

29 августа

В этот день по всей Украине ожидается высокая температура. Прохладнее всего будет в части Закарпатья — там столбики термометров опустятся до 27°C, что станет минимальной отметкой в Украине. В то же время, на остальной территории температура воздуха не будет опускаться ниже 31°C.

Жарче всего прогнозируют также на Закарпатье, особенно в приграничных районах на границе с Венгрией, где термометры покажут 37°C. Жарко будет и на востоке, в центральных, северных и западных областях — почти всюду будет ощущаться летняя жара.

Погода в Украине на 29 августа

30 августа

В субботу погодные условия несколько изменятся. Во всем Закарпатье температура поднимется до 30-31°C, постепенно сравниваясь с остальными областями. Самая высокая температура в этот день ожидается в Николаевской, Киевской, Ровенской, Волынской и даже в Черновцах — там воздух прогреется до 38-39°C. Погода в центральных и южных областях будет оставаться чрезвычайно жаркой.

Погода в Украине на 30 августа

31 августа

На западе страны ожидается небольшое понижение температуры – там столбики термометров опустятся до 24-27 °C. В остальных областях воздух будет оставаться жарким — около 35-36 °C. Самые жаркие регионы на этот день — юг и частично восток Украины, где термометры покажут 37°C.

Погода в Украине на 31 августа

Да, последние дни августа принесут украинцам настоящее летнее тепло, и даже некоторые температуры могут быть рекордными.

Отметим, что данные на сайте Ventusky предыдущие и могут отличаться от фактических показателей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине изменится умеренная и сухая погода: уже в ближайшие дни большинство регионов охватят дожди с грозами.