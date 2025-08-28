Август вышел на бис: в Киев возвращается сильная жара

Жара снова "потешит" киевлян

Погода в Киеве с прохладной и дождливой сменится жаркой в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что местами столбики термометров покажут +35 градусов.

В течение 29-31 августа не ожидается и облачности – небо будет постоянно ясным. Таким прогнозом поделились в Meteofor и Meteo.ua.

Как говорят в Meteofor, в пятницу-воскресенье, 29-31 августа, погода "потешит" киевлян жарой и безоблачностью. Дневная температура в конце сентября ожидается в пределах +29...31 градуса, а ночная — +17...18 градусов.

Тем временем сила ветров не превысит свежих 9 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

Почти таким же прогнозом поделились в Meteo.ua. Сентябрь в столице завершится жарой и безоблачным небом. Хотя температура, как днем, так и ночью, предполагается несколько выше – до +33…35 градусов и +17…20 градусов соответственно.

В свою очередь сила ветров не достигнет выше слабых 5 м/с.

Как прогреется столица

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли осенью в Украине "бабье лето". Народный синоптик из Волыни Владимир Деркач поделился прогнозом, когда ждать новую волну потепления после лета.