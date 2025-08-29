Итальянская мечта на украинских улицах: киевляне засняли уникальную Lamborghini (видео)

Такое событие не осталось незамеченным

В мире автомобильных энтузиастов настоящий суперкар всегда привлекает внимание – особенно когда речь идет об эксклюзивных моделях. Так, на днях в Киеве впервые заметили редкую Lamborghini Huracán Sterrato – полноприводный среднемоторный суперкар итальянской марки.

Об этом сообщили в соцсетях. Данный автомобиль является уникальным представителем модификации Sterrato на отечественных дорогах, а в Украине замечен впервые.

Очевидцы сразу сняли момент с суперкаром на улице.

Что известно о Lamborghini Huracán

Автомобиль построен на основе Audi R8 второго поколения. У него — двигатель V10 объемом 5,2 литра мощностью 610 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и может ехать до 325 км/ч.

Lamborghini Huracán Sterrato 2023-24 года создана для сложных дорог и даже бездорожья: высокий клиренс, защищенное днище и специальные настройки подвески помогают ей уверенно ездить по неровностям. Салон роскошный с натуральной кожей и Alcantara, современной мультимедиа-системой, активной пневматической подвеской и многими электронными системами безопасности.

Сколько стоит такая красавица

В Украине стоимость Lamborghini Huracán в разных модификациях колеблется от примерно 250 000 до 468 000 долларов США, в зависимости от года выпуска, комплектации и пробега.

Lamborghini Huracán на украинском рынке

Многие автомобили обтянуты бронепленкой, оснащены аудиосистемой Bang&Olufsen, панорамной крышей, проекцией на лобовое стекло и полным пакетом технологий для управления режимами Strada, Sport и Corsa.

Для украинских ценителей эксклюзивных авто подмеченная Lamborghini Huracán Sterrato стала настоящей сенсацией. Автомобиль демонстрирует сочетание динамики, роскошного дизайна и возможности преодолевать сложные дорожные условия, что делает его уникальным даже среди многочисленных суперкаров.

