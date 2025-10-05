Грандиозный скандал в "Динамо": Ярмоленко сбежал от Шовковского (видео)

В киевском клубе царит нелучшая атмосфера

В воскресенье, 5 октября, главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский фактически подтвердил конфликт с вингером команды Андреем Ярмоленко. Хавбек отсутствовал в заявке на игру против "Металлиста 1925" в 8-м туре Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Что нужно знать

"Динамо" сыграло вничью с "Металлистом 1925" — 1:1

В заявке Бело-синих отсутствовал Ярмоленко

Шовковский после игры заявил, что Андрей покинул расположение команды из-за неназванных проблем

После игры Сашо упрекнул Ярмоленко, который по неизвестным причинам покинул расположение клуба. Об этом Шовковский рассказал во флеш-интервью после игры.

С Ярмоленко все хорошо? Это нужно спросить у Ярмоленко, потому что он сказал, что у него какие-то проблемы и покинул расположение команды. Александр Шовковский

В сети считают, что конфликт между тренером и игроком вышел на публичный уровень.

Отметим, о конфликте Ярмоленко с Шовковским впервые сообщил журналист Игорь Бурбас. По его словам, после неудачи в еврокубках тренер выгнал футболиста с тренировки. Позднее Бурбас предположил, что Андрей перестал попадать в основной состав именно из-за конфликта с тренером.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне успели стартовать в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".