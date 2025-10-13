Цветочная аномалия в Киеве. Украинцев и ученых поразило необычное явление в столице (видео)
Это явление – признак не просто изменения климата
В Киеве увидели необычное природное явление, которое удивило даже ученых. Ведь в разных районах украинцы видят в разгар осени цветущие каштаны.
Что нужно знать:
- Где еще зацветли каштаны осенью
- Почему деревья "забыли" об осени
- Что говорит эколог о природной аномалии
Как сообщает Киев24, климатическую аномалию увидели на бульваре Леси Украинки в Киеве. Именно там среди опавших и желтых листьев появился цветущий каштан.
На видео видно, что выглядит это довольно странно, а цветущее дерево сильно бросается в глаза. Кроме того, есть информация, что не только здесь в Киеве зацвели деревья. Корреспондентка рассказывает, что на днях видела похожий каштан на Майдане Независимости. Есть информация о схожих случаях и в других городах, где-то даже цветет акация.
По словам эколога Ивана Русева, цветение каштанов осенью – признак не просто изменения климата, а скорее его разбалансировки. Ведь резкие колебания температур могут приводить к таким последствиям, как в Киеве. То есть каштан сначала погрузился в глубокую осень во время сильного похолодания, а затем стало аномально тепло, поэтому он расцвел.
Фактически можно сказать, что дерево "потерялось" в сезонах. Однако это явление довольно скоро может стать привычным, ведь аномально тёплая осень, проливные дожди на юге Украины, по мнению Русева, свидетельствуют о том, что климат меняется.
