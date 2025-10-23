Ее строили в секрете: что известно о старейшей синагоге Киева, поврежденной обстрелом РФ

Синагога на Подоле — типологически редкое сооружение, которое значительно выделяется среди окружающей застройки

Во время ночной атаки 23 октября в Киеве на Подоле было повреждено здание синагоги. Попадание случилось неподалеку от места, где обычно люди собираются на молитву.

Что нужно знать:

В здании синагоги была повреждена крыша, обломок вражеского дрона врезался в стену, взрывной волной вырвало дверь, стеклопакет, выбило окна, повредило витражи и имущество внутри

Синагога на Подоле является старейшей из действующих ныне киевских синагог

Начиная с 1950-х годов, синагогу стали посещать до 30 тысяч верующих по большим еврейским праздникам

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о синагоге на Подоле и как она выглядела до ночной атаки и какие интересные факты о ней известны.

История создания синагоги

Синагога Киевской иудейской религиозной общины, также известная как синагога на Подоле или Синагога Розенберга является старейшей из действующих ныне киевских синагог.

Расположена по улице Щекавицкая, 29.

Была возведена в 1894—1895 годах на средства купца Габриеля-Якова Геселевич Розенберга, которому принадлежали земельный участок и само здание. Архитектор Н. Н. Горденин оформил строение в мавританском стиле.

Синагога на Подоле. Фото: Википедия

В тогдашнем Киеве строительство синагог было затруднено из-за ограниченных прав на проживание в городе иудеев, изначально Розенберг согласовал у городских властей возведение личного особняка. Позже ему было выдано разрешение на якобы приспособление готового особняка под молельню.

В начале XX века владельцем здания синагоги стал племянник Розенберга — барон Владимир Гинцбург, сын Горация Гинцбурга. В 1915-1916 годах в здании была выполнена перепланировка и проведена реконструкция.

В советское время синагога на Подоле оставалась действующей до 1929 года. Затем власти передали ее под районный клуб рабочих-кустарей. Однако по окончании Великой Отечественной войны, в 1945 году, деятельность синагоги была возобновлена.

Синагога на Подоле. Фото: Википедия

Уже в 1950-х годах синагогу посещали до 30 тысяч верующих по большим еврейским праздникам. Долгое время она была единственной действующей синагогой Киева.

Синагога на Подоле. Фото: Википедия

В 2001-2003 годах была проведена реконструкция здания с реставрацией фасада согласно архитектурному проекту Николая Гарденина, пристройкой в тылу нового вестибюля и преобразованием молитвенного зала.

Наиболее ценные детали оформления зала, созданные в 1940-е годы (синагогальный ковчег, живописные вставки), были сохранены; новыми украшениями синагоги стали тематические витражи и бронзовая скульптурная композиция "Иерусалимская сфера".

Витражи в синагоге. Фото: Википедия

В 2000-е годы слева и справа от здания синагоги были возведены два новых корпуса еврейских общественных и просветительских учреждений.

Архитектура

Синагога Розенберга — типологически редкое сооружение, которое значительно выделяется среди окружающей застройки.

Здание двухэтажное с подвалом, кирпичное, в плане — удлиненный прямоугольник. Относится к типу хоральная синагога, включая молитвенный зал с галереей.

Синагога на Подоле. Фото: Википедия

Лицевой фасад имеет центральный ризалит, подчеркнутый пилонами, которые украшают декоративные ниши. Арочный портал (вход не используется по назначению) обрамляют колонки дорического ордера. Окна второго этажа имеют изысканную стрельчатую ланцетовидную форму.

Синагога на Подоле. Фото: Википедия

Завершает лицевой фасад многопрофильный карниз из кирпича и купол. Привлекает внимание также изящество рисунка металлических решеток, расположенных во дворе.

Как выглядит синагога после атаки

На своей странице в социальной сети Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман показал последствия ночной атаки, в которой пострадало здание синагоги.

На кадрах видно, что в фасаде здания остался обломок вражеского дрона, внутри выбиты стекла и есть повреждения.

