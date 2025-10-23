Осталось только название и долги. Как легендарный киевский институт "Квант-Радиоэлектроника" потерял все

История падения киевского НИИ, созданного на базе одного из самых известных предприятий Украины в области радиоэлектроники, который сейчас существует только на бумаге

Когда-то здесь создавали системы, способные выдержать самые жесткие условия, разрабатывали хирургические аппараты и оборудование для оборонной промышленности. Научно-исследовательский институт "Квант-Радиоэлектроника" был наследником одного из самых известных предприятий Украины в области радиоэлектроники. Но от прежней славы осталось только название: в собственности института нет ни одного здания, работает только 16 человек, а долги превышают 3,3 миллиона гривен.

"Телеграф" рассказывает, как киевский научно-исследовательский институт превратился в компанию-призрак, которую Фонд госимущества выставил на продажу практически без активов.

Наследник легендарного "Кванта": как создавался институт, разрабатывавший оборудование для всей страны

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем "Квант-радиоэлектроника" появилось в 1997 году. Его создали на базе специального конструкторского бюро научно-производственного объединения "Квант", которое работает еще с 1949 года. Это предприятие было одним из самых известных в Украине в сфере радиоэлектроники.

Институт занимался серьезными вещами.

Опираясь на опыт материнского объединения и профиль своего конструкторского бюро, "Квант-радиоэлектроника" была вовлечена в создание радиоэлектронных систем специального назначения:

разработку систем управления и диагностики, которые могли работать в жестких условиях (выдерживали экстремальные температуры, влажность, механические нагрузки) для военной и специальной техники.

которые могли работать в жестких условиях (выдерживали экстремальные температуры, влажность, механические нагрузки) участие в создании отдельных компонентов многофункциональных радиолокационных комплексов, систем целеуказания и специальных электротехнических приборов в рамках кооперации с другими предприятиями "Кванта".

и в рамках кооперации с другими предприятиями "Кванта". создание систем безопасности движения, использовавшихся на транспорте. Делали информационно-справочные системы и программы профессионального отбора работников.

Но самым интересным направлением была медицинская техника. Специалисты института разрабатывали хирургическое оборудование и ультразвуковые терапевтические аппараты. Одним из таких приборов был "Урат-1М", предназначенный для лечения мочекаменных заболеваний. Прибор использовал гидравлический удар, генерируемый с помощью электрогидравлического эффекта (или ультразвуковых колебаний, как его упрощенно описывали), для разрушения камней без хирургического вмешательства. Советская технология литотрипсии на основе ЭГЭ получила международное признание, а патенты и лицензии на ее применение закупали такие страны как Германия и Япония.

Отдельное внимание было уделено системам пожарной и охранной сигнализации. Создавали программное обеспечение и диагностическое оборудование для разных отраслей.

Располагался институт в Киеве по улице Деловой, 5. Штат был небольшим — в 2020-2022 годах здесь работало от 14 до 18 человек. Но это были высококвалифицированные специалисты, занимавшиеся исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук.

Как институт терял деньги каждый год

Институт "Квант"

Финансовые показатели института рассказывают нелестную историю. В 2020 году предприятие заработало 4,5 миллиона гривен. Казалось, что это начало роста – в 2021 году доход подскочил почти вдвое, до 8,9 миллиона. Но уже в 2022 году произошел обвал: выручка упала до 3,8 миллиона гривен.

Еще хуже выглядела ситуация с прибылями. На самом деле доходов вообще не было. В 2021 году институт зафиксировал ущерб в размере 419 тысяч гривен. В следующем году ситуация ухудшилась почти вдвое — минус 787 тысяч. А в 2023-м провалились совсем: ущерб составил 1,5 миллиона гривен.

В 2024 году ситуация несколько стабилизировалась. Доход вырос почти до 5 миллионов гривен, а убыток сократился до 348 тысяч. Но это уже ничего не меняло — институт давно превратился в финансовую развалину.

Активы предприятия таяли на глазах. В 2021 году они составляли 4 миллиона гривен, спустя год – 2,6 миллиона, в 2023-м – менее 1,8 миллиона. К концу 2024 года немного подросли до 1,95 миллиона, но это все равно было вдвое меньше, чем три года назад.

Самая большая проблема института – огромные долги. По состоянию на конец 2024 года просроченная задолженность перед кредиторами составила 3,4 миллиона гривен. Это больше, чем годовой доход предприятия.

Среди долгов – 273,7 тысячи гривен невыплаченной зарплаты. Это значит, что работники месяцами не получали плату за работу.

Любопытно, что долгов перед бюджетом документы не показывают. Зато есть задолженность перед поставщиками, подрядчиками за товары и услуги. Собственный капитал института давно стал отрицательным – в 2022 году минус 1,76 миллиона гривен.

Что осталось от института: 16 человек и название бывшего гиганта

По состоянию на конец 2024 года в институте работало 16 человек. Для научно-исследовательского учреждения это очень мало. Еще три года назад, в 2022 году, их было 18. В 2021 году — 16, в 2020 году — 14. Численность колебалась, но всегда оставалась скудной.

Что делали эти люди? Формально институт продолжал заниматься "исследованиями и экспериментальными разработками в области других естественных и технических наук". Но экспортной продукции вообще не было. Мобилизационных задач, то есть государственных оборонных заказов, тоже не числилось.

Фонд госимущества выставил единый имущественный комплекс института на продажу. Но что же продается? Предприятие без недвижимости, с миллионными долгами, с убытком последних лет, с скудным штатом.

Объявление о приватизации института на сайте Фонда госимущества

Условия приватизации достаточно жесткие. Покупатель должен сберечь всех 16 работников в течение шести месяцев. Также нужно погасить долги по зарплате и перед бюджетом в течение полугода. Учитывая, что задолженность по зарплате составляет почти 274 тысячи гривен, это ощутимая сумма.

Сегодня от прежней мощи и славы почти ничего не осталось. Шестнадцать человек, формально продолжающих работать, миллионные долги, отсутствие какого-либо имущества. Это уже не научно-исследовательский институт в привычном понимании, а скорее пустая оболочка, сохранившая только название.

Такая участь постигла немало украинских предприятий и институтов. Когда-то они были гордостью отрасли, создавали уникальную продукцию, давали работу сотням и тысячам людей. А теперь превратились в строчки в документах о приватизации. Одним из таких также является легендарный "Эротрон". Он производил технику для авиации и патенты, а теперь от предприятия остались только разбитые окна и развалины.