Її будували в секреті: що відомо про найстарішу синагогу Києва, пошкоджену обстрілом РФ

Під час нічної атаки 23 жовтня у Києві на Подолі було пошкоджено будівлю синагоги. Влучання було неподалік місця, де зазвичай люди збираються на молитву.

Що потрібно знати:

У будівлі синагоги був пошкоджений дах, уламок ворожого дрона врізався в стіну, вибуховою хвилею вирвало двері, склопакет, вибило вікна, пошкодило вітражі та майно всередині

Синагога на Подолі є найстарішою з київських синагог, що діють нині.

Починаючи з 1950-х років, синагогу стали відвідувати до 30 тисяч вірян на великі єврейські свята

У цьому матеріалі розповідається, що відомо про синагогу на Подолі і як вона виглядала до нічної атаки та які цікаві факти про неї відомі.

Історія створення синагоги

Синагога Київської юдейської релігійної громади, також відома як синагога на Подолі або Синагога Розенберга, є найстарішою з київських синагог, що діють нині.

Розташована на вулиці Щекавицька, 29.

Була зведена в 1894—1895 роках коштом купця Габріеля-Якова Геселевича Розенберга, якому належали земельна ділянка і сама будівля. Архітектор Н. Н. Горденін оформив будову у мавританському стилі.

Синагога на Подолі. Фото: Вікіпедія

У тодішньому Києві будівництво синагог було утруднене через обмежені права на проживання в місті юдеїв, спочатку Розенберг погодив у міської влади зведення особистого особняка. Пізніше йому видано дозвіл на нібито пристосування готового особняка під молельню.

На початку XX століття власником будівлі синагоги став племінник Розенберга – барон Володимир Гінцбург, син Горація Гінцбурга. У 1915-1916 роках у будівлі було виконано перепланування та проведено реконструкцію.

За радянських часів синагога на Подолі залишалася чинною до 1929 року. Потім влада передала її під районний клуб робітників-кустарів. Однак після закінчення Великої Вітчизняної війни, 1945 року, діяльність синагоги було відновлено.

Синагога на Подолі. Фото: Вікіпедія

Вже в 1950-х роках синагогу відвідували до 30 тисяч вірян на великі єврейські свята. Довгий час вона була єдиною чинною синагогою Києва.

Синагога на Подолі. Фото: Вікіпедія

У 2001-2003 роках було проведено реконструкцію будівлі з реставрацією фасаду згідно з архітектурним проєктом Миколи Гарденіна, прибудовою в тилу нового вестибюля та перетворенням молитовного залу.

Найбільш цінні деталі оформлення зали, створені у 1940-ті роки (синагогальний ковчег, мальовничі вставки), були збережені; новими прикрасами синагоги стали тематичні вітражі та бронзова скульптурна композиція "Єрусалимська сфера".

Вітражі у синагозі. Фото: Вікіпедія

У 2000-ті роки ліворуч і праворуч від будівлі синагоги було зведено два нові корпуси єврейських громадських та просвітницьких установ.

Архітектура

Синагога Розенберга — типологічно рідкісна споруда, яка значною мірою виділяється серед навколишньої забудови.

Будівля двоповерхова з підвалом, цегляна, у плані — видовжений прямокутник. Належить до типу хоральна синагога, включаючи молитовну залу з галереєю.

Синагога на Подолі. Фото: Вікіпедія

Лицьовий фасад має центральний ризаліт, підкреслений пілонами, що прикрашають декоративні ніші. Арковий портал (вхід не використовується за призначенням) обрамляють стовпчики доричного ордера. Вікна другого поверху мають вишукану стрілчасту ланцетоподібну форму.

Синагога на Подолі. Фото: Вікіпедія

Завершує лицьовий фасад багатопрофільний карниз із цегли та купол. Привертає увагу також витонченість малюнка металевих ґрат, розташованих у дворі.

Як виглядає синагога після атаки

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook головний рабин України Моше Реувен Асман показав наслідки нічної атаки, в якій постраждав будинок синагоги.

На кадрах видно, що у фасаді будівлі залишився уламок ворожого дрона, усередині вибиті шибки і є пошкодження.

