Укрытий хватает: в Киеве заявили, что уже готовы к выборам (видео)

В столице организовать безопасное пространство в настоящий момент не проблема

В Киеве на сегодняшний день достаточное количество укрытий, чтобы можно было провести выборы. Многие из них оборудованы камерами и другими элементами безопасности.

Об этом сообщил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире "Киевского времени". По его словам, за три года столица существенно нарастила систему безопасности.

За всю Украину говорить не буду, но Киев нарастил за три года безопасное пространство действительно безумными темпами. И обеспечить безопасное пространство, которое, кстати, много где оборудовано камерами, и оборудовано разными элементами безопасности, в целом возможно пояснил он.

По словам Фесика, только в одном Оболонском районе официально насчитывается более 480 укрытий.

И пространства безопасности в Киеве более чем достаточно, укрытий у меня только в районе 480 штук. Я думаю, что найти пространство для проведения различных мероприятий, в том числе и выборов, возможно подытожил он.

В то же время первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко рассказал, что Рада готова подготовить законодательную рамку для выборов во время войны, но есть нюанс — безопасность. Об этом пишет РБК-Украина.

В настоящее время в Украине пока нет никаких законодательных инициатив или даже черновиков, которые регулировали бы проведение выборов во время войны. И хотя Рада готова подготовить все необходимые законы и драфты, чтобы обеспечить правовую основу, но основным условием является рамка безопасности. Ведь без гарантий безопасности от партнеров, в том числе США и ЕС, организация голосования для военных и граждан в прифронтовых районах будет невозможна

Выборы в Украине — последняя информация

В последнее время тема выборов в Украине вспыхнула вновь. Недавно во время интервью POLITICO президент США Дональд Трамп заявил, что пора провести президентские выборы.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Знаете, они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — заявил он.

Но критична безопасность для избирателей, которую обеспечить в условиях полномасштабного вторжения трудно. Также закон предусматривает, что у каждого гражданина должна быть возможность проголосовать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности к выборам и отметил, что их проведение возможно в скором будущем. Однако обязательным условием есть безопасность для украинцев.

"Я готов к выборам. Жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения", – отметил Зеленский.

Он обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасное проведение выборов. Кроме того, от Зеленского даже прозвучали конкретные сроки.

"Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов", — добавил Зеленский.

