Укриттів вистачає: у Києві заявили, що вже готові до виборів (відео)

У столиці організувати безпечний простір зараз не проблема

У Києві на сьогоднішній день достатньо укриттів, щоб можна було провести вибори. Багато які з них обладнані камерами та іншими елементами безпеки.

Що потрібно знати:

Київ за три роки створив розвинену систему безпечних просторів

Лише в Оболонському районі офіційно налічується понад 480 укриттів

Кількість укриттів та їх оснащення дозволяють безпечно проводити вибори

Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик в ефірі "Київського часу". За його словами, за три роки столиця суттєво наростила систему безпеки.

За всю Україну говорити не буду, але Київ наростив за три роки безпечний простір справді шаленими темпами. І забезпечити безпечний простір, який, до речі, багато де обладнаний камерами, та обладнаний різними елементами безпеки, загалом можливо пояснив він.

За словами Фесика, лише в одному Оболонському районі офіційно налічується понад 480 укриттів.

І простору безпеки в Києві більш ніж достатньо, укриттів у мене в районі тільки близько 480 штук. Я думаю, що знайти простір для проведення різноманітних заходів, у тому числі й виборів, можливо підсумував він.

Водночас перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко розповів, що Рада готова підготувати законодавчу рамку для виборів під час війни, але є нюанс — безпека. Про це пише РБК-Україна.

Нині в Україні поки що немає жодних законодавчих ініціатив або навіть чернеток, які б регулювали проведення виборів під час війни. І хоча Рада готова підготувати всі необхідні закони та драфти, щоб забезпечити правову основу, але основною умовою є безпека. Адже без гарантій безпеки від партнерів, у тому числі США та ЄС, організація голосування для військових та громадян у прифронтових районах буде неможлива

Вибори в Україні — остання інформація

Останнім часом тема виборів в Україні спалахнула знову. Нещодавно під час інтерв’ю POLITICO президент США Дональд Трамп заявив, що настав час провести президентські вибори.

"Я вважаю, що Україна має провести вибори. Знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський би переміг. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — сказав він.

Але критична безпека для виборців, яку забезпечити за умов повномасштабного вторгнення важко. Також закон передбачає, що кожен громадянин має мати можливість проголосувати.

Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність до виборів і зазначив, що їх проведення можливе незабаром. Проте обов’язковою умовою є безпека для українців.

"Я готовий до виборів. Чекаю на пропозиції від партнерів, я чекаю на пропозиції від наших депутатів про законодавчі зміни, щоб провести вибори під час воєнного стану", – зазначив Зеленський.

Він звернувся до США та європейських партнерів із проханням забезпечити безпечне проведення виборів. Окрім того, від Зеленського навіть пролунали конкретні строки.

"Оскільки це питання сьогодні порушує президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів", — додав Зеленський.

