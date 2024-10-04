Украину всколыхнуло землетрясение: толчки почувствовали жители Одесской области

К счастью, никто не пострадал

Утром в пятницу, 4 октября, жители Одесской области ощутили достаточно сильные подземные толчки. Как оказалось в сейсмоактивной зоне Вранча произошло землетрясение, которое и ощутили в южном регионе Украины.

Информация о повреждениях или пострадавших в Одесской области не поступала. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой в 4,31 балла. Его почувствовали и в Украине, в частности в Одесской области.

Землетрясение было зафиксировано на глубине 104 километра в сейсмической зоне Вранча. Подземные толчки магнитудой в 4,31 балла считаются средними.

Вранча — это сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в Румынии.

Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигает 8,3. Ячейки землетрясений расположены в консолидированной коре, а также в мантии на глубинах от 80 до 190 км.

Благодаря большим глубинам и магнитудам землетрясения зоны Вранча проявляются на огромной территории — от Греции на юге до Финляндии на севере.

Что такое землетрясение

Землетрясение — это кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные перемещением масс горных пород в недрах Земли. Они возникают из-за подземных толчков, сопровождающихся колебаниями земной поверхности.

В течение нескольких секунд толщи горных пород смещаются на несколько сантиметров или даже метров в горизонтальном или вертикальном положении. Это порождает внезапный подземный толчок.

Во время сильных землетрясений на поверхности Земли часто возникаюттрещины, оползни и цунами. Иногда землетрясения вызывают большие разрушения. В эпицентре сила толчков самая сильная, соответственно, с удалением от центра их сила уменьшается.

Шкала Рихтера

Шкала Рихтера основана на оценке энергии сейсмических волн, которые возникают при землетрясениях. Магнитуды, которые определяются по разным типам волн, отличаются по величине:

2 — самые слабые, но уже ощущаемые толчки, которые не приводят к разрушениям;

4,5 — слабые толчки, которые приводят к небольшим разрушениям — например, возникают трещины в зданиях.

6 — толчки, приводящие к умеренным разрушениям.

8,5 — самые сильные и разрушительные землетрясения.

По мнению ученых, на Земле не может произойти землетрясение сильнее, чем с магнитудой 9.

Напомним, украинский геофизик Владимир Шляховой рассказывал, что в Украине за последние четырнадцать лет произошло 15 землетрясений, из которых самое сильное случилось в 2015 году возле Гадяча. Он прогнозирует, что в ближайшие годы можно ожидать землетрясения силой до 7,5 баллов с эпицентром в южных или восточных Карпатах. Его последствия непременно окажут влияние на прилегающие страны, включая и Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сентябре Украину всколыхнуло землетрясение, а толчки чувствовались даже в Киеве. Эпицентр толчков был зафиксирован на востоке Румынии, однако их ощущали также в Молдове, Болгарии и Украине.