Замерзший Кривой Рог – это начало? Какие еще города могут остаться без тепла

После десятилетий без замены трубы начинают одновременно выходить из строя

Катастрофа с теплоснабжением, как сейчас в Кривом Роге, может повториться в Киеве, Харькове, Львове и многих других украинских городах. Около 80% теплосетей в Украине нуждаются в капитальном ремонте, что составляет почти 14 тысяч километров труб.

Только 5% украинских городов имеют автономное отопление, остальные зависят от централизованного теплоснабжения. Об этом сообщает BBC Украина.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что подобные проблемы могут возникнуть в Сумах, Херсоне, Кропивницком и Светловодске. "Во многих районных центрах тепловые сети не обновлялись годами из-за нехватки средств в местных бюджетах и теплокоммунэнерго", — отмечает эксперт.

После десятилетий без замены трубы начинают одновременно выходить из строя во многих городах. По словам Попенко, в Кривом Роге проблемы с отоплением существовали и раньше, однако в этом году необходимые ремонтные работы не были проведены.

В Украине отсутствует государственный контроль за работой теплоэнергетики. Примером эффективного сотрудничества может служить Кременчуг — там владельцы теплосетей совместно производят ремонтные работы, модернизацию оборудования и своевременно устраняют аварии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт подверг критике готовность Украины к отопительному сезону. Он сказал, что этой зимой, в разных городах Украины, целые микрорайоны могут остаться без отопления.