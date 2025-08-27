В Кривом Роге вандалы разбили могилы на кладбище: пострадали даже детские захоронения (фото)
Подобные инциденты и раньше фиксировали в Кривом Роге
В Кривом Роге на Днепропетровщине 27 августа зафиксировали акт вандализма на кладбище. На этот раз неизвестные изуродовали более десятка могил на Всебратском кладбище (старой его части).
Ситуация повергла в шок местных жителей, ведь злоумышленники не остановились даже перед детскими захоронениями. Об этом сообщил местный паблик "СВОИ | Кривой Рог".
По словам смотрителя, который утром вышел на работу, еще накануне все надгробия были в нормальном состоянии. Однако сегодня он увидел совершенно иную картину. Фотографии с места происшествия демонстрируют значительные повреждения: часть надгробных плит – повалена, некоторые – разбиты и лежат на земле. На одном из снимков видна плита, расколотая на несколько частей, на других — упавшие памятники, оставив обломки вокруг.
Кроме того, некоторые могилы оказались забросаны гнилыми яблоками.
Местные подозревают в совершенном группу подростков, часто появляющихся на территории кладбища. Как отмечают очевидцы, детей неоднократно видели, как они дебоширили, в том числе и на новом участке, где расположена аллея славы.
На месте происшествия уже работает полиция, утверждает паблик. Впрочем, официальных комментариев на этот счет правоохранители пока не предоставляли.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кривом Роге, на микрорайоне "5-й Заречный", зафиксировали очередное проявление вандализма с пророссийским подтекстом. На рисунке с украинской государственной символикой, украшающей вход в подъезд жилого дома, неизвестный оставил надпись в виде латинской буквы "Z" — символа, который стал символом российской агрессии.