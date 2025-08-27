У Кривому Розі вандали розтрощили могили на кладовищі: постраждали навіть дитячі поховання (фото)

Подібні інциденти й раніше фіксували в Кривому Розі

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, 27 серпня зафіксували акт вандалізму на кладовищі. Цього разу невідомі понівечили більше десятка могил на Всебратському цвинтарі (старій його частині).

Ситуація шокувала місцевих жителів, адже зловмисники не зупинилися навіть перед дитячими похованнями. Про це повідомив місцевий паблік "СВОЇ | Кривий Ріг".

За словами доглядача, який вранці вийшов на роботу, ще напередодні всі надгробки були в нормальному стані. Проте сьогодні він побачив геть інакшу картину. Фотографії з місця події демонструють значні пошкодження: частина надгробних плит — повалена, деякі — розбиті й лежать на землі. На одному зі знімків видно плиту, розколоту на кілька частин, на інших — пам'ятники, що впали, залишивши уламки навколо.

Окрім того, деякі могили виявилися закидані гнилими яблуками.

Місцеві підозрюють у скоєному групу підлітків, які часто з'являються на території кладовища. Як зазначають очевидці, дітей неодноразово бачили, як вони бешкетували, зокрема й на новій ділянці, де розташована алея слави.

На місці події вже працює поліція, стверджує паблік. Втім, офіційних коментарів з цього приводу правоохоронці поки що не надавали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі, на мікрорайоні "5-й Зарічний", зафіксували черговий прояв вандалізму з проросійським підтекстом. На малюнку з українською державною символікою, що прикрашає вхід до під'їзду житлового будинку, невідомий залишив напис у вигляді латинської літери "Z" — знаку, який став символом російської агресії.