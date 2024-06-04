Укр

Часть Львова осталась без воды: когда ее включат (список адресов)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Во Львове на части улиц отключили воду Новость обновлена 04 июня 2024, 12:50
Во Львове на части улиц отключили воду. Фото Pixabay

Речь идет о холодном водоснабжении

Утром 4 июня во Львове больше 70 улиц остались без холодного водоснабжения. Это связано с аварийным отключением электроэнергии на одной из насосных станций.

Об этом сообщают во "Львовском водоканале". Отмечается, что возобновление водоснабжения будет в 14:00.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии на одной из насосных станций отсутствует подача холодного водоснабжения с 09:35 до 14:00", — говорится в сообщении.

После завершения ремонтных работ будет проведена промывка уличной водопроводной сети. В этот период возможно ухудшение качества воды. Речь идет об окрасе воды окисью железа (ржавчиной), смываемой с внутренних стенок трубопроводов. На это время граждан просят сделать временный запас воды.

Также в коммунальной службе опубликовали список адресов, которые сегодня остались без холодного водоснабжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 июня во Львове будут действовать графики стабилизационных отключений. Они могут происходить в течение суток. Стоит отметить, что графики могут применяться не в полном объеме.

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#Украина #Вода #Львов #Отключение