Частина Львова залишилася без води: коли її увімкнуть (список адрес)

Йдеться про холодне водопостачання

Вранці 4 червня у Львові понад 70 вулиць залишились без холодного водопостачання. Це пов’язано з аварійним вимкненням електроенергії на одній із насосних станцій.

Про це повідомляють у "Львівському водоканалі". Зазначається, що відновлення водопостачання буде о 14:00.

"У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії на одній із насосних станцій відсутня подача холодного водопостачання з 09:35 до 14:00", — йдеться у повідомленні.

Після завершення ремонтних робіт буде проведено промивання вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе погіршення якості води. Йдеться про забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стін трубопроводів. На цей час громадян просять зробити тимчасовий запас води.

Також у комунальній службі опублікували список адрес, які сьогодні залишились без холодного водопостачання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 червня у Львові діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Вони можуть відбуватися протягом доби. Варто зазначити, що графіки можуть застосовуватися не у повному обсязі.