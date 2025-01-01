Весь Львов в дыму: в городе прошло факельное шествие к дню рождения Бандеры (видео)
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Участники прошли по центральным улицам города
Во Львове прошло масштабное факельное шествие. Как известно, 1 января 2025 года отмечается 116 годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.
Видеозаписями с мероприятий поделились местные telegram-каналы. Участники шествия прошли по центральным улицам города с украинскими флагами и скандировали патриотические лозунги.
Перед этим участники торжественного мероприятия возложили цветы у памятника Бандеры, а также напомнили о том, что его идеи сохраняют актуальность и в нынешнее время.
На видеозаписях заметно, что на мероприятие вышло несколько сотен человек.
Как известно, Бандера был политическим деятелем и одним из идеологов украинского националистического движения XX века. После раскола в 1940 году Организации украинских националистов он стал председателем Провода ОУН-Б.
Он родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область), в семье греко-католического священника. Был убит агентом КГБ в 1959 году в Мюнхене по приказу советского руководства.
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил конкурс на исполнение песни о Степане Бандере. Лучшие из них споют на день основания ОУН 3 февраля.