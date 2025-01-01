В Украине объявили конкурс на песню о Бандере: что обещают победителю

Вместо песни можно прочитать стихотворение

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил конкурс на исполнение песни о Степане Бандере ко Дню основания ОУН.

Городской голова пообещал денежные премии трем победителям. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Помните начало полномасштабного вторжения, когда враг искал живого Степана Бандеру в Киевской области? Так пусть не только ищут, но и из всех соцсетей слышат!", — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе предлагается спеть песню или прочитать стихотворение о Степане Бандере и снять видео. Ролик нужно оставить в комментарии к сообщению мэра.

"Авторы трех лучших видео получат от меня премию – по 10 тысяч гривен. Конкурс продлится до 29 января. А 3 февраля на День основания Организации украинских националистов мы объявим победителя. Чтобы все помнили, что бандеровская песня, стихи о Степане Бандере будут звучать везде", – написал Марцинкив.

Напомним, 1 января 2025 года исполнилось 116 лет со дня рождения идеолога и теоретика украинского националистического движения XX веке. Мы показали, как выглядит могила Степана Бандеры и рассказали, где она расположена.