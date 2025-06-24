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Почему Львов лучше Киева: честное сравнение жизни в столице и городе Льва

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Львов – Киев Новость обновлена 24 июня 2025, 11:44
Львов – Киев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Почему культурная столица побеждает официальную

Львов дороже Киева? Так утверждают те, кто видел цены на кофе и проезд. Но копнув поглубже, оказывается совсем другая картина.

Реальная стоимость жизни удивит многих. "Телеграф" развенчал главные мифы о ценах в обоих городах.

Жилье: где действительно можно сэкономить

За "однушку" в Киеве готовьте примерно 18 тысяч гривен ежемесячно — и это еще средняя цена по городу. Во Львове ситуация более привлекательная — средняя аренда составляет 16 500 гривен, и то подешевела на 1% за последнее время.

Но рассмотрим конкретные предложения. Во Львове за 14-15 тысяч можно найти добротную квартиру с ремонтом. За аренду стильного жилья в новостройке со всеми удобствами, включая посудомойку и кондиционер придется выложить от 20 и до 30 тысяч гривен.

Сдается квартира во Львове.
Аренда квартир во Львове.
Сколько стоит снять квартиру во Львове.
Львов, цены на жилье
Цены на аренду во Львове.
На ОLХ предлагают разные варианты во Львове.

Конечно, если нужно сэкономить, можно найти и более дешевые варианты — за 10 тысяч и даже меньше, но обычно в таких случаях есть существенные минусы.

А теперь – Киев. Конечно, можно найти и бюджетные варианты за каких-то 10-13 тысяч гривен, но не все будут согласны на условия, которые в таких случаях предлагаются. Приемлемый вариант, который можно найти, будет стоить от 15 до 18 тысяч гривен минимум.

Жилье в аренду, Киев
Объявления об аренде жилья в Киеве
Аренда квартир, Киев
Сдача квартир в Киеве

Хочешь чего-нибудь лучшего? Готовь 25-30 тысяч. Мечтаешь о новостройке с нормальным ремонтом? Это уже от 35 до 45 тысяч в месяц.

Больнее всего — за эти деньги получаешь меньше. Во Львове за 15 тысяч можно нанять просторное жилье, а в Киеве за те же деньги — разве что однушку на окраине.

Экономия на жилье во Львове может достигать 10 тысяч гривен ежемесячно. За год это 120 тысяч – неплохая сумма!

Зарплаты: разница не критическая

Киевские зарплаты действительно выше – 29 тысяч в среднем против 26 тысяч во Львове. Разница всего 3 тысячи. А вот экономия на жилье – 10 тысяч. Счет прост: живя во Львове, в кармане остается на 7 тысяч больше.

Львов активно развивается как IT-центр. Зарплаты программистов здесь практически не уступают столичным, а затраты на жизнь значительно меньше.

ИТ-специалисту предлагают 65 тысяч грн во Львове
Вакансия руководителя отдела администрирования IT-систем во Львове
ИТ-аналитику предлагают 70 тысяч грн в Киеве
Вакансия ИТ-аналитика в Киеве

Транспорт: дорого, но быстро

Вот здесь Львов действительно "кусается". Наличными заплатишь 25 гривен за поездку — дороже всего в Украине! Но есть нюансы: картой "ЛеоКарт" — только 17 гривен, банковской картой — 20. Для студентов стоимость проезда будет составлять 8,5 гривны при использовании "ЛеоКарт".

Сколько стоит проезд во Львове
Стоимость проезда в общественном транспорте Львова

В Киеве проезд стоит 8 гривен в метро и наземном транспорте. Казалось бы, недорого. Но есть подводные камни: пробки! Дорога до работы может растянуться на час.

К тому же, строительство метро на Виноградарь и Троещину также никак не продвигается. И построят ли его в 2030 году — вопрос открыт.

Киевский метрополитен
Метро на Троещину под вопросом

Состояние мостов в столице также вызывает беспокойство – недавно мы писали, что в Киеве обрушивается мост Патона. Сетью даже распространялось соответствующее видео:

Падение камней с моста Патона

Во Львове таких проблем нет. Город компактный – в центр пешком за 20-30 минут. Большинство поездок занимает максимум 25 минут.

Транспорт Львова
Трамваи во Львове.

Безопасность: критическая разница

Столица – приоритетная цель россиян. С начала полномасштабного вторжения в Киеве раздались 1694 воздушные тревоги, Россия разрушила или повредила уже около 2000 домов.

Шевченковский район Киева — разрушен подъезд многоэтажки
Обстрелы Киева 8 июля 2024 года. Фото: Ян Доброносов

Только из-за последней российской атаки в ночь на понедельник, 23 июня, в Шевченковском районе Киева частично разрушена пятиэтажка — обрушился подъезд, под завалами ищут людей. На 18 вечера 23 июня известно уже о 9 погибших.

Последствия удара по пятиэтажке в Киеве

Львов страдает гораздо меньше. Массированный удар по Львову враг нанес в сентябре прошлого года. Тогда в городе были повреждены жилые дома, погибли семь человек, среди которых двое детей.

Последствия массированного удара по Львову

Культура и досуг: европейский шарм за разумные деньги

Киев предлагает множество развлечений, но по космическим ценам. Абонемент в Sport Life – 3990 гривен за 3 месяца. Персональные тренировки – от 400 до 900 гривен в час.

Цена абонемента на все лето
Абонемент в Sport Life

Во Львове цены более демократичны: абонементы от 400 гривен, групповые занятия от 150 гривен, персональные тренировки от 350 гривен.

Стоимость Дневной месяц 700 грн
Цена месячного абонемента в фитнес-клубе "Олимп"
Цена разового занятия в Олимпе 190 грн
Стоимость разового занятия в "Олимпе"

Львов славится кофейной культурой. Здесь более 300 кафе!

Площадка Львовского рудника кофе
Львовский рудник кофе
Заказ во Львовской копальне кофе
Кофе с десертом

Какие цены на кофе? Во Львове 35-150 гривен против 50-160 в Киеве. К примеру, на площадке популярного заведения "Львівська копальня кави" самый дорогой кофе стоит 150 гривен.

Стоимость кофе по-львовски
Меню "Львівська копальня кави "
Цены на кофе в заведении
Самый дорогой кофе стоит 150 гривен

Экология: дышать или не дышать

В Киеве периодически "запахивает". В марте индекс загрязнения достигал 103 – вредного уровня. Смог, автомобильные выбросы, промышленность – все это портит столичный воздух.

Последний раз в столице проблемы с качеством воздуха были зафиксированы после российских обстрелов 17 июня — в городе возникли многочисленные пожары и задымления.

Кадры пожаров в Киеве

Львов дышит легче. В городе 78 станций мониторинга воздуха, из которых 28 работает постоянно. Показатели стабильны в зеленой зоне. Карпатский воздух дает о себе знать даже в большом городе. Однако иногда и здесь возникают проблемы с качеством воздуха.

Подымение во Львове

Вывод: счет в пользу Львова

Миф о дороговизне Львова разбит наголову. Да, проезд действительно дороже, но экономия на жилье с лихвой это компенсирует. За меньшие общие расходы получаешь более качественное жилье, чище воздух, европейскую атмосферу и большую безопасность.

Счет прост: минус 10 тысяч на жилье, плюс 3 тысячи на зарплате, минус несколько тысяч на более дорогом транспорте = экономия 5-7 тысяч ежемесячно. А еще спокойный сон без сирен и чистый воздух в подарок.

"Только во Львове"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Тернополь лучше Киева. Мы сравнили жизнь в столице и "прекрасном городе".

Теги:
#Киев #Львов #Проживание