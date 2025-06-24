Почему Львов лучше Киева: честное сравнение жизни в столице и городе Льва

Почему культурная столица побеждает официальную

Львов дороже Киева? Так утверждают те, кто видел цены на кофе и проезд. Но копнув поглубже, оказывается совсем другая картина.

Реальная стоимость жизни удивит многих. "Телеграф" развенчал главные мифы о ценах в обоих городах.

Жилье: где действительно можно сэкономить

За "однушку" в Киеве готовьте примерно 18 тысяч гривен ежемесячно — и это еще средняя цена по городу. Во Львове ситуация более привлекательная — средняя аренда составляет 16 500 гривен, и то подешевела на 1% за последнее время.

Но рассмотрим конкретные предложения. Во Львове за 14-15 тысяч можно найти добротную квартиру с ремонтом. За аренду стильного жилья в новостройке со всеми удобствами, включая посудомойку и кондиционер придется выложить от 20 и до 30 тысяч гривен.

Аренда квартир во Львове.

Львов, цены на жилье

На ОLХ предлагают разные варианты во Львове.

Конечно, если нужно сэкономить, можно найти и более дешевые варианты — за 10 тысяч и даже меньше, но обычно в таких случаях есть существенные минусы.

А теперь – Киев. Конечно, можно найти и бюджетные варианты за каких-то 10-13 тысяч гривен, но не все будут согласны на условия, которые в таких случаях предлагаются. Приемлемый вариант, который можно найти, будет стоить от 15 до 18 тысяч гривен минимум.

Объявления об аренде жилья в Киеве

Сдача квартир в Киеве

Хочешь чего-нибудь лучшего? Готовь 25-30 тысяч. Мечтаешь о новостройке с нормальным ремонтом? Это уже от 35 до 45 тысяч в месяц.

Больнее всего — за эти деньги получаешь меньше. Во Львове за 15 тысяч можно нанять просторное жилье, а в Киеве за те же деньги — разве что однушку на окраине.

Экономия на жилье во Львове может достигать 10 тысяч гривен ежемесячно. За год это 120 тысяч – неплохая сумма!

Зарплаты: разница не критическая

Киевские зарплаты действительно выше – 29 тысяч в среднем против 26 тысяч во Львове. Разница всего 3 тысячи. А вот экономия на жилье – 10 тысяч. Счет прост: живя во Львове, в кармане остается на 7 тысяч больше.

Львов активно развивается как IT-центр. Зарплаты программистов здесь практически не уступают столичным, а затраты на жизнь значительно меньше.

Вакансия руководителя отдела администрирования IT-систем во Львове

Вакансия ИТ-аналитика в Киеве

Транспорт: дорого, но быстро

Вот здесь Львов действительно "кусается". Наличными заплатишь 25 гривен за поездку — дороже всего в Украине! Но есть нюансы: картой "ЛеоКарт" — только 17 гривен, банковской картой — 20. Для студентов стоимость проезда будет составлять 8,5 гривны при использовании "ЛеоКарт".

Стоимость проезда в общественном транспорте Львова

В Киеве проезд стоит 8 гривен в метро и наземном транспорте. Казалось бы, недорого. Но есть подводные камни: пробки! Дорога до работы может растянуться на час.

К тому же, строительство метро на Виноградарь и Троещину также никак не продвигается. И построят ли его в 2030 году — вопрос открыт.

Метро на Троещину под вопросом

Состояние мостов в столице также вызывает беспокойство – недавно мы писали, что в Киеве обрушивается мост Патона. Сетью даже распространялось соответствующее видео:

Падение камней с моста Патона

Во Львове таких проблем нет. Город компактный – в центр пешком за 20-30 минут. Большинство поездок занимает максимум 25 минут.

Трамваи во Львове.

Безопасность: критическая разница

Столица – приоритетная цель россиян. С начала полномасштабного вторжения в Киеве раздались 1694 воздушные тревоги, Россия разрушила или повредила уже около 2000 домов.

Обстрелы Киева 8 июля 2024 года. Фото: Ян Доброносов

Только из-за последней российской атаки в ночь на понедельник, 23 июня, в Шевченковском районе Киева частично разрушена пятиэтажка — обрушился подъезд, под завалами ищут людей. На 18 вечера 23 июня известно уже о 9 погибших.

Последствия удара по пятиэтажке в Киеве

Львов страдает гораздо меньше. Массированный удар по Львову враг нанес в сентябре прошлого года. Тогда в городе были повреждены жилые дома, погибли семь человек, среди которых двое детей.

Последствия массированного удара по Львову

Культура и досуг: европейский шарм за разумные деньги

Киев предлагает множество развлечений, но по космическим ценам. Абонемент в Sport Life – 3990 гривен за 3 месяца. Персональные тренировки – от 400 до 900 гривен в час.

Абонемент в Sport Life

Во Львове цены более демократичны: абонементы от 400 гривен, групповые занятия от 150 гривен, персональные тренировки от 350 гривен.

Цена месячного абонемента в фитнес-клубе "Олимп"

Стоимость разового занятия в "Олимпе"

Львов славится кофейной культурой. Здесь более 300 кафе!

Львовский рудник кофе

Кофе с десертом

Какие цены на кофе? Во Львове 35-150 гривен против 50-160 в Киеве. К примеру, на площадке популярного заведения "Львівська копальня кави" самый дорогой кофе стоит 150 гривен.

Меню "Львівська копальня кави "

Самый дорогой кофе стоит 150 гривен

Экология: дышать или не дышать

В Киеве периодически "запахивает". В марте индекс загрязнения достигал 103 – вредного уровня. Смог, автомобильные выбросы, промышленность – все это портит столичный воздух.

Последний раз в столице проблемы с качеством воздуха были зафиксированы после российских обстрелов 17 июня — в городе возникли многочисленные пожары и задымления.

Кадры пожаров в Киеве

Львов дышит легче. В городе 78 станций мониторинга воздуха, из которых 28 работает постоянно. Показатели стабильны в зеленой зоне. Карпатский воздух дает о себе знать даже в большом городе. Однако иногда и здесь возникают проблемы с качеством воздуха.

Подымение во Львове

Вывод: счет в пользу Львова

Миф о дороговизне Львова разбит наголову. Да, проезд действительно дороже, но экономия на жилье с лихвой это компенсирует. За меньшие общие расходы получаешь более качественное жилье, чище воздух, европейскую атмосферу и большую безопасность.

Счет прост: минус 10 тысяч на жилье, плюс 3 тысячи на зарплате, минус несколько тысяч на более дорогом транспорте = экономия 5-7 тысяч ежемесячно. А еще спокойный сон без сирен и чистый воздух в подарок.

"Только во Львове"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Тернополь лучше Киева. Мы сравнили жизнь в столице и "прекрасном городе".