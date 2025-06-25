Дочь Фарион рассказала, почему подозреваемый в убийстве матери постоянно улыбается (видео)

Дочь Фарион говорит, что он опасен для общества

Дочь Ирины Фарион София Особа поделилась мнениями о подозреваемом в убийстве ее матери Вячеславе Зинченко. Она объяснила, почему парень улыбается.

Об этом она сказала в комментарии "Говорит Великий Львов". По ее мнению, у Зинченко нервный тик

"У Зинченко нервный ток. Ему осталось только ждать своего приговора. Он опасен для общества — может убить еще многих", — говорит дочь убитой Фарион.

По ее словам, он подробно готовился к убийству, изучал маршрут, по которому ходила Ирина Фарион. Она добавила, что юноша находился на улице Масарика и все видел.

"Я не знаю, что будут говорить его адвокаты, что они будут возражать. Им всегда мерещится два Зинченко", — сказала он.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля 2024 года, предполагаемый подозреваемый в совершении убийства Ирины Фарион, был задержан в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверял тогда, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорила, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет.

Сам Зинченко неоднократно на судебных заседаниях находился в бронежилете и каске. Недавно он просил суд снять с него защиту, потому что не видит в этом угрозы. Суд выполнил его просьбу и 18 июня он уже находился в зале суда без защиты.