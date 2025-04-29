"Такие как я своей смертью не умирают". В день рождения Фарион вспоминаем ее самые яркие цитаты

Ее высказывания были точными и острыми

Ирина Фарион, украинский языковед, которую в июле прошлого года застрелили во Львове, 29 апреля отмечала день рождения. Женщине исполнился бы 61 год.

Дочь погибшей София Семчишин поздравила маму и вспомнила о ее юбилее в прошлом году. "Телеграф" напоминает самые известные цитаты Ирины Фарион, мы приводим их на языке оригинала.

Об Украине

Є тільки два шляхи для України — або бандеризація, або бандитизація. Третього шляху немає (2011 рік)

Основі засади дій сьогодні: українізація, мілітаризація, бандеризація

Українці — це нація месників і лицарів

Я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, — вічна, тому що це ідея Нації як самодостатнього суб’єкта світової історії

Об украинском языке

Говорити українською – це означає панувати

Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніколи не захистить державних територій

Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда

Російська мова є символом Росії і основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною, щоб "захистити" рускоязичноє насєлєніє. Рускій язик — пуповина світу варварів…

Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога?

О России

Між українцем і москалем — прірва

Ніколи їхня "побєда" не буде нашою перемогою

О себе, смерти и жизни

Наше життя, — це всього лише коротка мандрівка задля високої ідеї

Світ це три дієслова: народитися, полюбити, померти

Я не боюсь своєї смерті. Такі як я своєю смертю не вмирають

Орлиці не сповідуються перед гієнами

Я ніколи не маю справу зі слабкими чоловіками, вони у мене не викликають жодних емоцій крім огиди

Кем была и как погибла Ирина Фарион

Напомним, Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове. Она была популярным украинским языковедом, политиком и общественным деятелем. Также была профессором и ученой, имела степень доктора филологических наук.

Активно выступала за поддержку украинского языка и культуры, выражаясь резко и неоднозначно. В последние годы перед гибелью вела блоггерскую деятельность. Написала немало книг и научных работ, посвященных украинскому языку.

19 июля 2024 года в Ирину Фарион выстрелил мужчина. Языковед умерла в больнице. Через 6 дней после убийства правоохранители задержали подозреваемого — 18-летнего Вячеслава Зинченко. Продолжаются судебные заседания, если его вина будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.

Как рассказывал "Телеграф", недавно фото Фарион появилось среди портретов погибших героев на Майдане. Это вызвало волну неоднозначных реакций украинцев. Одни считают это заслуженным признанием ее вклада в борьбу за украинскую идентичность, другие же неуместным и даже оскорбительным.