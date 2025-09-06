Сел прямо в поле: появились новые детали о пилоте самолета, севшего на Львовщине (видео)

С пилотом все в порядке

В районе населенного пункта Волоща (Львовская область) совершил экстренную посадку легкомоторный самолет. Вероятно, в Украину он попал нелегально.

Об этом сообщило Суспільне. Сообщается, что самолет летел со стороны Львова по направлению границы Словакии.

Отмечается, что за штурвалом самолета SU-31 находился гражданин Австралии 1984 года рождения. Из-за поломки двигателя ему пришлось садить самолет в поле. В конечном итоге, ему удалось сохранить самолет невредимым и самому не пострадать.

Самолет и его пилот

Telegram-канал "Реальный Львов" сообщил, что пилот в Украину скорее всего попал незаконно. К месту происшествия помимо правоохранителей пришлось также вызывать переводчика, так как иностранец не знал ни единого слова на украинском языке.

Как мужчина смог попасть в Украину в условиях военного времени и как смог долететь аж до Волощи остается неизвестным.

