В Чехии на военном полигоне произошел взрыв, есть пострадавшие: стали известны детали

Военные проводят спасательную операцию

В Чехии на военном полигоне возле города Либава произошел взрыв. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Армии Чешской Республики. В то же время там не уточнили, сколько именно людей пострадали.

"Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неизвестный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что армия пытается как можно скорее оказать помощь пострадавшим. Для этого даже был привлечен спасательный вертолет.

Либава на карте

Больше информации о подробностях взрыва в армии пока не предоставили. Там только подчеркнули, что инцидентом занимается военная полиция.

Следует отметить, что на чешском полигоне Либава ранее проходили обучение украинские военные. Находились ли там бойцы из Украины во время взрыва, пока не известно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Чехии завершили расследование взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетица в конце 2014 года. По версии следствия, они были устроены агентами российской военной разведки (ГРУ).