В ближайшие дни в Запорожье появится неприятный запах: в чем причина

Во всем виновата погода

Из-за погодных условий в Запорожье несколько дней может ощущаться неприятный запах. Такое не впервые происходит в этом областном центре.

Запорожская ОВА со ссылкой на местный центр по гидрометеорологии предупредила о необходимости соблюдать правила гигиенической безопасности.

"В течение 19-21 октября в Запорожье ожидается северное направление ветра. Неблагоприятные погодные условия могут привести к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. Поэтому будет ощущаться неприятный запах", – говорится в сообщении.

Также пресс-служба порекомендовала жителям города Запорожья в эти дни соблюдать правила гигиенической безопасности.

Напомним, неприятный запах в городе появляется часто. Неоднократно руководство области поясняло, что это явление связано с погодными условиями, и направлением ветра. Все это приводит к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, что проявляется неприятным запахом.

В последний раз жители некоторых районов Запорожья жаловались на ужасную вонь и задымленность с 7 по 9 октября. В частности, воздух ухудшился на Верхней Хортице в районе бывшего колхоза "Дружба", однако на неприятный запах жаловались и жители других районов.