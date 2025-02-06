В лицеях Ровно школьники за один день устроили несколько драк: есть серьезно пострадавший

Полиция оперативно отреагировала на информацию

В городе Ровно за один день в больницу обратились ученики разных лицеев с травмами челюстей. В первом случае у пострадавшего диагностировали перелом и его госпитализировали, а во втором — школьник отделался ушибом.

Оба инцидента взяли на контроль правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции города Ровно.

Известно, что в одном из лицеев города Ровно на уроке физкультуры между группой одноклассников произошла потасовка. Трое парней начали конфликтовать и 14-летний подросток внезапно нанес своему оппоненту сильный удар ногой в область головы.

Пострадавший обратился за помощью к школьной медсестре и она сообщила о произошедшем его матери. В конечном итоге 14-летнего школьника госпитализировали и у него медики диагностировали перелом челюсти. Мальчику предстоит длительное и дорогостоящее лечение. На данный момент он находится в больнице.

Мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением и следователи по данному факту открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Кроме этого, в тот же вечер в больницу также обратился 14-летний ученик еще одного лицея города Ровно с жалобами на боли в области челюсти. По его словам, на него набросились двое одноклассников и нанесли ему побои. У пострадавшего диагностировали ушиб челюсти и госпитализация ему не понадобилась.

Отец парня написал встречное заявление о том, что претензий по данному факту ни к кому не имеет.

Напомним, в конце января в одном из парков Белой Церкви группа подростков с особой жестокостью избила 12-летнюю школьницу. Издевательства сняли на видео и выложили в сеть.

На кадрах видно, как обидчики угрожают девочке, бьют ее ногами и руками, толкают, смеются и обзывают, а также брызгают в лицо газовым баллончиком.

На данный момент установлены личности десяти подозреваемых и все они ученики разных учебных заведений. Изначально подросткам в возрасте от 10 до 16 лет инкриминировали легкие телесные повреждения, но после резонанса подозрение пересмотрели.

Сейчас всех их подозревают в пытках, а 16-летнего парня, который ударил Ангелину по голове и распылил ей в лицо газовый баллончик — еще и в вымогательстве средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и его взяли под стражу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на Оболони группа подростков жестоко избила своего сверстника палками и цепью. Свое преступление злоумышленники зафиксировали на видео.