Исчез с военной формой. На Волыни наказали бывшего военнослужащего за кражу

Почти 10 тысяч гривен придется заплатить бывшему военному из Волыни за присвоение имущества после самовольного ухода из части (СЗЧ). Мужчина после лечения в психиатрической больнице не вернулся на место службы, а уехал домой.

Вместо выполнения воинских обязанностей военный почти две недели находился по месту жительства. Кроме того, он присвоил форму, которую ему выдали, и получил почти 3 тысячи гривен зарплаты за это время. Об этом стало известно из решения Волынского окружного административного суда.

Расследование показало, что военный покинул часть более чем на 10 дней во время военного положения и не сообщил никого о своем местонахождении. За военную форму и другое имущество, которое он не вернул, ему насчитали 6,3 тысячи гривен.

Сначала военная часть просила мужчину добровольно вернуть все средства – 9,1 тысячи гривен за полученную зарплату и военное имущество. Однако он не отреагировал на эти обращения.

После этого командование обратилось в суд, который и решил взыскать всю сумму с бывшего военного. Сейчас мужчина уже уволен с военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военному дали реальный срок за СЗЧ, несмотря на амнистию. Приговор суда достаточно серьезный.