И в ресторане поесть, и на пляже позагорать. Во сколько обойдется отпуск в Одессе (видео)

Денег уйдет немало

Часто украинцы считают, что отдых в Одессе стоит немалых денег. Особенно, если снимать номер в отеле в центре города и питаться в заведениях, но это действительно так.

Один из пользователей уже поделился своим опытом отдыха в Тик Токе. По словам Ильи, он провел в Одессе пять дней и потратил на это более 20 тысяч гривен.

Юноша говорит, что самой дорогой получилась аренда жилья, а именно номер в отеле на 4 ночи – 8 900 грн. К слову, на видео блогер показал жилье и оно без нового ремонта или хорошего вида. Его главное преимущество – расположение, в центре Одессы.

Отметим, какой именно номер и где арендовал юноша неизвестно, однако стоимость стандартного номера в Одессе действительно может достигать 9 тысяч грн.

На билеты из Киева парень потратил 1200 грн. До пляжа юноша добирался на такси, ведь гостиница была довольно далеко от побережья, и на это ушло 1100 грн. Завтракал Илья в гостинице, чтобы немного сэкономить, и на это потратил 1500 грн.

На рестораны, где блогер обычно ужинал, было потрачено 3000 грн. Из развлечений парень посещал парк аттракционов – 700 грн. На кофе и снеки ушло 1000 грн. Также довольно много юноша потратил во время закупок на культовом рынке "Привоз" — 4 500 грн.

По словам юноши, за пять дней и четыре ночи в Одессе он потратил 21 900. В комментариях пользователи шокированы такими суммами, особенно ценой жилья. Кто-то заметил, что в Одессе можно отдыхать гораздо дешевле и с комфортом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что море в Одессе напоминает болото и отпугивает отдыхающих.