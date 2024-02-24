Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса о напряженности между Киевом и Варшавой

Ситуация с экспортом украинской агропродукции через Польшу, которая осложнилась с осени, к концу зимы накалилась. Польские фермеры блокируют границу, рассыпают украинское зерно, выдвигают разнообразные требования.

В пятницу, 23 февраля, делегация Кабмина Украины прибыла на границу, чтоб встретиться там с польскими коллегами и попытаться урегулировать вопрос. Однако, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, польская сторона на переговоры не прибыла. Чему вряд ли следует удивляться, учитывая, что она анонсировала встречу правительств наших стран по поводу блокады – в Варшаве 28 марта.

Я не совсем понимаю, зачем было предлагать встретиться на границе, если можно просто поехать в гости друг к другу. Тем более, что такое уже происходило не раз.

У Киева и Варшавы — нормальные отношения. Можно совершить официальный визит – и в рамках делегаций обсудить все вопросы.

Думаю, что проблема состоит из двух компонентов.

Первый – чисто двухсторонний. Украинских аграриев и трейдеров обвиняют в том, что они завозят очень много зерна, часть которого всё равно остается в Польше. По понятным причинам, это не нравится местным фермерам. И нам необходимо решать проблему на основе прагматических интересов двух сторон. Украинская же риторика сейчас заточена на давлении на жалость, на обвинении Польши чуть ли не в подыгрывании РФ.

Это точно не путь к урегулированию. Скорее наоборот.

Второй компонент – более глобальный. Украина наступает на интересы европейских фермеров в целом. И эта проблема, которая нас ждет при вступлении в ЕС. Наш аграрный сектор пугает фермеров ЕС, которые видят в нем мощного конкурента. Они боятся, что приход Украины приведет к перераспределению сельскохозяйственного рынка в Европе не в их пользу.

Отсюда – все наши проблемы.

Конечно, есть здесь и политический фактор, в рамках избирательных кампаний в тех или иных странах. И наша экспортная проблема с Польшей обострилась осенью – как раз таки в разгар прошлогодних парламентских выборов там. А сейчас на носу – местные выборы (весной). И польские власти не могут игнорировать интересы фермеров, так как это серьезная социальная группа, избиратели. Причем как в Польше, так и в других странах ЕС. Потому их властям приходится балансировать.