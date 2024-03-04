Можно или нет: Верховный суд США сегодня вынесет решение о разрешении "банить" Трампа на выборах

Дело "Трамп против Колорадо" может стать прецедентом и влиять на дальнейшие решения по аналогичным делам.

Верховный суд США 4 марта должен принять заключение о правомерности участия экс-президента Дональда Трампа в выборах главы государства в 2024 году. Ряд штатов запретил Трампу участвовать в праймериз, руководствуясь 14-й поправкой к Конституции США, и Верховный суд должен сказать, является ли их решение законным.

Об этом пишет американское издание The Hill. Отмечается, что Верховный суд уже сделал довольно странное объявление – менее чем за сутки до вынесения решения, в то время как обычно оглашение о выводе делается за несколько дней до заседания.

"В необычном объявлении Верховный суд дал понять, что обнародует по крайней мере один вывод в понедельник – сигнал, что судьи могут вынести решение по делу бывшего президента Трампа по поводу 14-й поправки, исключившей его из избирательной гонки в Колорадо", – пишет издание.

Кроме того, 4 марта – последний день перед "суперпраймериз", когда голосовать на внутрипартийных выборах будут сразу 15 штатов США. Среди них есть и Колорадо, где Трампу запрещено участвовать в выборах.

Издание напоминает, что это дело является лишь одним из многих аналогичных запретов вносить фамилию Трампа в бюллетени. Противники Трампа выражают опасения, что решение может быть сделано в пользу экс-президента, а дело Колорадо может стать прецедентом и влиять на судебные решения, которые будут выноситься по аналогичным делам.

"Судьи, как правило, объявляют важнейшие выводы каждого срока в мае и июне, но дело Трампа рассматривается в ускоренном порядке. Устные аргументы были заслушаны 8 февраля, всего через несколько недель после того, как Верховный суд согласился слушать дело", – подчеркивается в материале.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года. После этого штат Мэн в США также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Примером этих двух штатов вдохновились более двух десятков других.

Впрочем, это еще не победа: Верховный суд США может восстановить право Дональда Трампа на участие в президентских выборах в 2024 году. Американский бизнесмен подал апелляцию по делу о штурме Капитолия и суд ускорил ее рассмотрение накануне первичных выборов в Колорадо, которые состоятся 5 марта. До заключения суда действие запрета Трампа участвовать в праймериз приостановлено.

Штат Иллинойс третьим в США после штата Колорадо и штата Мэн 28 февраля принял решение исключить бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз. Соответствующее решение приняла окружной судья штата Кук Трейси Портер, руководствуясь 14 поправкой в Конституцию США.