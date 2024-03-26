Просто еще одно преступление: Малюк прокомментировал путинскую "победу на выборах" в России

Псевдовыборы проходили на временно оккупированных территориях Украины, а это уже преступление

Так называемая "победа" российского диктатора Владимира Путина на нелегитимных "выборах президента России" в действительности не должна ничего значить. Это будет просто очередной том в материалах уголовных дел по преступлениям, совершенным путинским террористическим режимом.

Об этом глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал в интервью ICTV. Он отметил, что россияне проводили свои псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, что уже является уголовным преступлением.

"Эта псевдопобеда — только очередные тома во время документирования всех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда. Та явка и те результаты, которые они нарисовали, были известны нам еще накануне. Все это фиксировалось и сегодня это все ложится в материалы соответствующих уголовных производств", – отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" подробнее писал о том, кто открыто поздравил Владимира Путина с победой на "выборах" в России. В списке как на подбор одни диктаторы и авторитарные руководители государств, в том числе российская марионетка Виктор Орбан, "президент" Беларуси Александр Лукашенко, и руководитель Китая Си Цзиньпин.

Также "Телеграф" приводил заявления западных фаворитов, в которых верно прослеживается негативное отношение к этому мероприятию в России. Все как один считают, что эти так называемые выборы лишены того же законного права выбора каждого. В частности, признавать результаты "выборов в России" отказалась Франция.