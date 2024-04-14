Когда в Украину поставят Patriot: в Воздушных силах дали ответ

Это станет большим усилением для нашей страны

Новую систему противовоздушной обороны Patriot от Германии Украина получит как можно скорее. Однако оценить точные сроки сейчас довольно сложно.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, передача систем это довольно непростой процесс, который требует немало времени.

"Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все эти установки — пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию", — сказал Евлаш.

Он также добавил, что поставки си стем в Украину пройдут как можно быстрее.

"Это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины", — добавил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Украины закончились запасы ракет для ЗРК Patriot и IRIS-T. Германия принялась помочь нашей стране и заявила о передаче.