У Путина неожиданно нашелся "брат" в Африке

В последние годы Россия активно пытается развивать отношения со странами Африки, так как на своем континенте союзников крайне мало

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал российского президента Владимира Путина "дорогим братом". Он также призвал россиян инвестировать в африканскую страну.

Об этом лидер Зимбабве заявил на Петербургском экономическом форуме 2024, который открылся 5 июня. Когда-то этот форум считался престижной международной площадкой в РФ, но в этом году на нем выступит Путин в компании президентов Боливии и Зимбабве, а также делегации террористического движения "Талибан".

"Зимбабве рассматривает Россию в качестве важного последовательного союзника, президент Путин является для меня дорогим братом. Мы сердечно приглашаем наших братьев из России изучать многочисленные возможности для инвестирования в нашу страну", — сказал Эммерсон Мнангагва.

Вдобавок к этому он раскритиковал страны Запада за то, что они "навязывают глобальный порядок, который маргинализировал Глобальный Юг". Перед этим состоялись переговоры российского диктатора с президентом Зимбабве. Владимир Путин отметил "активную совместную работу" России и Зимбабве. Также он заявил, что позиции двух стран по ключевым вопросам международной повестки дня "очень близки" и "даже совпадают". Но уточнять о чем идет речь он не стал.

В сети с юмором отреагировали на эту новость и даже показали, как бы выглядел Путин, если бы жил в Африке.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что страна Африки угрожает отправить в Германию 20 тысяч слонов. Стало известно, за что немцам такое наказание.