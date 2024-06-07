У Путіна несподівано знайшовся "брат" в Африці

В останні роки Росія активно намагається розвивати відносини з країнами Африки, оскільки на своєму континенті союзників дуже мало

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва назвав російського президента Володимира Путіна "дорогим братом". Він також закликав росіян інвестувати до африканської країни.

Про це лідер Зімбабве заявив на Петербурзькому економічному форумі 2024, який відкрився 5 червня. Колись цей форум вважався престижним міжнародним майданчиком у РФ, але цього року на ньому виступить Путін у компанії президентів Болівії та Зімбабве, а також делегації терористичного руху "Талібан".

"Зімбабве розглядає Росію як важливий послідовний союзник, президент Путін є для мене дорогим братом. Ми сердечно запрошуємо наших братів з Росії вивчати численні можливості для інвестування в нашу країну", — сказав Еммерсон Мнангагва.

Крім того, він розкритикував країни Заходу за те, що вони "нав’язують глобальний порядок, який маргіналізував Глобальний Південь". Перед цим відбулися переговори російського диктатора із президентом Зімбабве. Володимир Путін відзначив "активну спільну роботу" Росії та Зімбабве. Також він заявив, що позиції двох країн з ключових питань міжнародного порядку денного "дуже близькі" і "навіть збігаються". Але уточнювати про що йдеться він не став.

У мережі з гумором відреагували на цю новину і навіть показали, як виглядав би Путін, якби жив у Африці.

Також "Телеграф" розповідав, що країна Африки погрожує відправити до Німеччини 20 тисяч слонів. Стало відомо, за що німцям така кара.