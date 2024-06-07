Байден извинился перед Зеленским: почему и что случилось

США продолжают поддерживать Украину в долгосрочной перспективе

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию глава США Джо Байден принес извинения за многомесячную задержку в поставке военной помощи. Их встреча прошла в Париже 7 июня.

Об этом сообщает The Associated Press. Байден сказал Зеленскому, что он извиняется перед украинским народом за тот период, когда военная помощь от Штатов не поступала.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято решение с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это", – сказал президент США.

По его словам, американский народ и государство поддерживают Украину в долгосрочной перспективе.

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивитлен, просто великолепен — и мы не собираемся вас покидать", — добавил Байден.

Напомним, что глава США объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине. В него будет входить вооружение на общую сумму 225 млн долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Эммануэль Макрон сделал интересное предложение Байдену по Украине. Но он отказался.