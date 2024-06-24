"Вже не по кишені": Дональд Трамп поскаржився, що не може собі дозволити улюблений сніданок (відео)

І статки у майже 5 млрд доларів не допомогли

Колишній президент США та кандидат на майбутніх виборах глави держави Дональд Трамп поскаржився на занадто високі ціни на продукти. За його словами, він не може собі дозволити купити навіть бекон.

Адже, мовляв, в Сполучених Штатах його ціна злетіла. Про це Дональд Трамп сказав в ефірі телеканалу RSBN.

"Навіть мені вже не по кишені бекон! Надто дорого! Сказав тут Меланії: "Дорога, я б хотів прекрасного бекону". А вона мені: "Ні, вибач, це занадто дорого", — заявив Трамп.

Водночас, за підрахунками Forbes, статки колишнього президента США можуть становити близько 5 млрд доларів. У той час, на початку 2024 року Дональд Трамп вибув зі списку 500 найбагатших людей світу, посівши 696 місце. Сталось це через труднощі компанії Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), яка керує соціальною мережею Truth Social. Станом на листопад минулого року, згідно з повідомленням самої Trump Media & Technology Group, мережа Truth Social другий рік поспіль зазнавала збитків: втрати на той момент вже перевищили 70 млн доларів.

Зауважимо, що ціна на бекон у мережі американських супермаркетів Wallmart коливається від 5 до 8 доларів за декілька шматочків. Зазвичай, бекон є частиною традиційного сніданку в США або на Заході Європи.

Ціни на бекон у магазині 24.06.2024

Раніше "Телеграф" писав, що після того, як кандидат у президенти США Дональд Трамп на початку травня 2024 року оголосив, що його кампанія MAGA прийматиме пожертвування у криптовалюті, почастішали випадки шахрайства.