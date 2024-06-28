Грузинский премьер сделал новое циничное заявление по Украине

Не можем допустить развития "украинского сценария"

В пятницу, 28 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления в парламенте в очередной раз пожаловался на намерения "конкретных политических сил" допустить "украинский сценарий" в его стране. Он настаивает, что война на Украине стала следствием событий на Майдане.

Об этом пишет "Новости-Грузия". По словам Кобахидзе, некоторые политические силы Грузии стремятся к войне на ее территории.

"К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в соответствующую пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем", – заявил он.

Премьер Грузии подчеркнул, что в последние несколько месяцев грузинские государственные институты "находятся на высоте" и способны защитить мир и стабильность.

"Мы ни в коем случае не можем позволить кому-либо развивать такие сценарии, которые довели Украину, нашу дружественную страну, до столь тяжелого состояния ", — подытожил Кобахидзе.

Заметим, что грузинские власти не раз обвиняли украинское правительство и страны Запада в призывах к открытию "второго фронта" на территории Грузии. Они часто критикуют власти Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина восстанавливает популярный маршрут в Грузию. Это произошло впервые с начала российского вторжения.