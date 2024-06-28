Грузинський прем’єр зробив нову цинічну заяву щодо України

Не можемо допустити розвитку "українського сценарію"

У п’ятницю, 28 червня, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час виступу в парламенті вкотре поскаржився на наміри "конкретних політичних сил" допустити "український сценарій" в його країні. Він наполягає, що війна в Україні стала наслідком подій на Майдані.

Про це пише "Новости-Грузия". За словами Кобахідзе, деякі політичні сили Грузії прагнуть війни на її території.

"На жаль, конкретні політичні сили відкрито включилися у відповідну пропаганду, відкрито вимагали відкриття другого фронту в Грузії. Звичайно, це посилило тиск на нашу країну, але нам вдалося уникнути відповідного сценарію за ці роки, і я впевнений, що ми зможемо зробити це в майбутньому", – заявив він.

Прем’єр Грузії наголосів, що протягом останніх кількох місяців грузинські державні інститути "перебувають на висоті" і здатні захистити мир і стабільність.

"Ми в жодному разі не можемо дозволити будь-кому розвивати такі сценарії, які довели Україну, нашу дружню країну, до такого важкого стану", – підсумував Кобахідзе.

Зауважимо, що грузинська влада не раз звинувачувала український уряд і країни Заходу в закликах до відкриття "другого фронту" на території Грузії. Вона часто критикує владу України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна відновлює популярний маршрут до Грузії. Це сталось вперше з початку російського вторгнення.